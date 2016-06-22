Москва, 22 июня, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Борьба на нефтяном рынке ведётся на уровне 50 долларов за баррель. Сохраняющаяся неопределенность в ожидании результатов референдума в Великобритании сдерживает покупателей от активных действий, так как они опасаются, что нефть может получить удар от укрепления доллара в случае новых противоречивых опросов по Brexit и бегства из рисковых активов, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«21 июня стоимость нефти сорта Brent снижалась до $49,44 в ходе коррекционной фазы. Рост нефтяных котировок возобновился после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен и опровержения, что власти Нигерии достигли соглашения о временном перемирии с боевиками. После публикации отчёта Американского института нефти (API) цена на чёрное золото повысилась до $51,07 за баррель», — сказал Антонов.

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«Сегодня, 22 июня, по нефти сорта Brent ожидается повышение котировок до $52,00 за баррель, от WTI — до $51,64 за баррель. Если вечерний отчёт Минэнерго США (17:30 мск) отразит сокращение запасов и добычи нефти, то к указанным целям можно прибавить по 50 центов», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть 22 июня поднялись выше 50 долларов за баррель на фоне данных Американского института нефти (API) и в ожидании статистики Минэнерго страны. Так, по состоянию на 08.12 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,63% до $50,94 за баррель, цена WTI — на 0,70%, до $50,20.