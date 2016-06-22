Москва, 22 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Brent делала попытки ослабнуть, однако, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, серьезный аргумент в виде внушительного сокращения объемов коммерческих запасов от Американского института нефти (API) дал хороший толчок вверх и помог закрепиться выше 51,00 долл./баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«После 4 недель снижения показателя подряд и на фоне ожиданий, что резервы иссякли на 1,7 млн баррелей, известия о падении запасов на 5,2 млн баррелей впечатлили рынок. Это максимальный показатель за 6 месяцев», — пояснила Афанасьева.

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«Если и сегодня, 22 июня, отчет от Минэнерго США подтвердит подобную же динамику, Brent может с легкостью добраться до 52,60 долл./баррель», — считает эксперт

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Как сообщает ИА REGNUM, 22 июня мировые цены на нефть поднялись выше 50 долларов за баррель на фоне данных Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в США, и в ожидании статистики Минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 08.12 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,63% до $50,94 за баррель, цена WTI — на 0,70%, до $50,20.