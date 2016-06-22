Брянск, 22 июня, 2016, 08:47 — ИА Регнум. 1 июля 2016 года жителей Брянской области ждет повышение стоимости коммунальных услуг в среднем на 4,4%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Меньше всего подорожает электрическая энергия — всего на 0,9%, тепловая энергия станет дороже на 6,5%, а газ — на 2,5%. Намного больше жителям региона придется платить за водоотведение и водоснабжение — суммы в этой строке увеличатся на 11%.

«При регулировании тарифов на 2017 год взят курс на кардинальное изменение подходов к тарифному регулированию: тарифная политика ориентирована на потребителя и развитие экономики, а не на интересы субъектов естественных монополий», — заявили в правительстве региона.

ИА REGNUM отмечает, что по сравнению с прошлым годом рост тарифов не такой уж и большой. Так, 1 июля 2015 года тарифы выросли в среднем на 8,9%. При этом водоснабжение и водоотведение были лидерами, как и в 2016 году. Они стали дороже на 11,4%.