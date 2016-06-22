Пекин, 22 июня, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Проливные дожди в уезде Поян провинции Цзянси привели к выходу из берегов крупного водохранилища Бинтянь, в результате чего в зоне затопления оказались тысячи частных домов.

cn.rfi.fr Наводнение в Китае

Спасательные службы в кратчайшие сроки эвакуировали более 5,6 тыс. жителей деревень, проживающих неподалеку от водохранилища. Именно благодаря оперативным действиям спасателей удалось избежать многочисленных жертв среди местного населения, пишет «Синьхуа».

Как сообщили в администрации провинции Цзянси, вода постепенно убывает, однако ситуация в ряде районов остается крайне сложной. Большинство рек вышли из берегов, разрушены тысячи домов, затоплены десятки тысяч гектаров посевов.

«Вода поднялась на 2 метра всего за несколько часов. Мы с женой забрались на крышу и стали ждать спасателей», — рассказал журналистам о случившемся один из сельских жителей провинции Цзянси.

В соседней провинции Хунань эвакуированы около 18,5 тыс. человек, в Гуйчжоу власти эвакуировали из опасных районов более 1,5 тыс. местных жителей. Неблагоприятные погодные условия установились более 10 дней назад. 21 июня Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило, что улучшение погоды произойдет не ранее 30 июня.

В период с 18 по 21 июня в результате наводнений на востоке и юге страны погибли 22 гражданина КНР, еще 15 человек числятся пропавшими без вести.