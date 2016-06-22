Москва, 22 июня, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Рублю удалось избежать ослабления против американского доллара при снижающихся ценах на нефть и продлении экономических санкций против России со стороны ЕС (санкции продлены до 31 января 2017 года). По мнению аналитика Альпари Владислава Антонова, рубль черпает силы от продажи экспортной выручки для уплаты налогов.

ИА REGNUM Рубли

«Ключевым событием для российской валюты остаётся референдум в Великобритании, который пройдёт 23 июня. До тех пор, пока от британских СМИ поступают опросы, указывающие на рост сторонников против Брекзита, рублю ничего не угрожает», — сказал Антонов.

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«Сегодня, 22 июня, от курса доллара ожидается снижение до 63,30 руб., евро — до 71,35 руб. В первой половине дня укреплению национальной валюты будут способствовать два аукциона Минфина РФ. На них ведомство разместит облигации федерального займа общим объёмом 20 млрд рублей. Вечером его может поддержать отчёт от Минэнерго США (если снизятся запасы нефти)», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 22 июня. Курс доллара США вырос на 2,34 коп. до 64,1743 рубля. Евро прибавил 0,73 коп. и составил 72,7865 рубля. Отметим, биржевой курс евро впервые с декабря 2015 года опустился ниже отметки в 72 рубля до 71,9 рубля за евро.