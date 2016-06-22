Новосибирск, 22 июня, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В Новосибирском зоопарке домашняя кошка стала приемной мамой для пятерых волчат. Как рассказали ИА REGNUM в зверинце, в апреле у пары красных волков, Милы и Боса, родились детеныши. Всех пятерых малышей пришлось забрать у родителей из-за трудностей с выкармливанием потомства. Сотрудники зоопарка решили повременить с искусственным кормлением и нашли для малышей приемную маму. Ею стала кошка Муська, у которой уже есть подобный опыт.

Фото предоставлено Новосибирским зоопарком Волчата с приемной мамой

«Она живет в зоопарке, и в прошлом году прославилась тем, что выкормила рысенка. Этой весной Муська снова стала мамой. На момент поисков кормилицы для волчат у кошки был один котенок. Появление пятерых новых едоков нашу Муську не смутило. Она прекрасно приняла волчат, сразу начала их кормить, греть, вылизывать и всячески заботиться. Волчатам ласковая кошка тоже сразу понравилась. Они быстро освоились и стали вести себя с Муськой, как с мамой. В этой семье внешние различия никого не волновали. Возле серо-бело-рыжей кошки отлично устроились пять темно-коричневых щенков», — отметили в зоопарке. Несмотря на то, что кошка безотказно кормила волчат, полностью обеспечить молоком шестерых детенышей ей не удавалось. Волчата крупнее котят, темпы роста у них тоже отличаются. И поэтому волчат каждые три часа подкармливали смесью, приготовленной из сухого молока для щенков. С кошкой волчата пробыли полтора месяца. За это время они сильно выросли. К моменту перевода в отдельный вольер волчата уже были самостоятельны, очень активны, ели мясо и пили из миски обычное коровье молоко. Пятерка почти все время проводит на улице. Они растут и меняются и сейчас похожи на щенков крупной собаки. Их шерсть коричневого цвета. Постепенно они будут становиться все более рыжими, красноватыми и к осени станут похожи на своих родителей.

Отметим, что красного волка называют одним из самых необычных волков. В его облике типично волчьи черты сочетаются с чертами лисы и шакала. Красный волк распространен в Центральной и Южной Азии, островах Суматра и Ява, южных районах Дальнего Востока, Восточной Сибири. Обитает в лесах, горах, степях. Питается, в основном, копытными среднего размера, а также грызунами и птицами. Внесен в Международную Красную книгу, Красную книгу РФ, в Приложение II Конвенции о международной торговле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирском зоопарке распространена практика, так называемого, приемного материнства. Так летом 2015 года домашняя кошка одной из сотрудниц зоосада выкормила сибирского рысёнка. А другая кошка — харзят.