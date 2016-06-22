Москва, 22 июня, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Пара USD/RUB может продолжить умеренное движение вниз все с той же целью на 62,40, благодаря позитивной динамике нефти и общему интересу к более рискованным активам, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

ИА REGNUM Рубль к доллару

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«Уже на открытии пара может приблизиться к району 63,00, а далее все будет зависеть от результатов американского отчета по коммерческим запасам нефти. Если и он подтвердит резкое сокращение объемов, у рубля хорошие шансы достичь указанной в 62», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 22 июня. Курс доллара США вырос на 2,34 коп. до 64,1743 рубля. Евро прибавил 0,73 коп. и составил 72,7865 рубля. Отметим, биржевой курс евро впервые с декабря 2015 года опустился ниже отметки в 72 рубля до 71,9 рубля за евро.