Париж, 22 июня, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Форвард сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович закончит выступать в национальной команде после чемпионата Европы по футболу-2016, сообщает Sky Sports.

podgate.com Златан Ибрагимович

Предстоящий матч третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды Бельгии, назначенный на 22 июня, может стать для знаменитого футболиста последним выступлением за сборную Швеции.

Златан Ибрагимович сейчас находится в расположении сборной Швеции на чемпионате Европы по футболу во Франции. После двух матчей в своей группе шведы находятся на третьем месте и сохраняют шансы на выход в 1/8 чемпионата. Напомним, в двух первых матчах чемпионата шведы сыграли вничью со сборной Ирландии (1:1) и проиграли команде Италии (0:1).

Знаменитый 34-летний нападающий «Ювентуса», «Интера», «Аякса», «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» впервые выступал в составе сборной Швеции в январе 2001 года, сыграл за нее более чем в 100 матчах и забил 62 гола.