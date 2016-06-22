Якутск, 22 июня, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Комментируя итоги межрегионального совещания на тему «Актуальные вопросы развития российского федерализма» председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александр Жирков отметил, что понятие «бюджетный федерализм» в действующем Бюджетном кодексе Российской Федерации не применяется, но априори это понятие существует, при этом проблема выявилась в последние годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Спикер якутского парламента Александр Жирков и председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам МСУ Виктор Кидяев

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе проведения в Якутске совещания на тему «Актуальные вопросы развития российского федерализма», состоявшегося 20 июня с участием депутатов Государственной Думы, сенаторов Совета Федерации, представителей федеральных министерств и ведомств, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления на повестку были вынесены для обсуждения проблемы российского федерализма.

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Спикер якутского парламента Александр Жирков отметил, что понятие «бюджетный федерализм» в действующем Бюджетном кодексе Российской Федерации не применяется, но априори это понятие существует.

«Понятие бюджетного федерализма включает в себя две, на первый взгляд, взаимоисключающие тенденции: во-первых, централизация бюджетных ресурсов; во-вторых, бюджетная самостоятельность субъектов Российской Федерации, по крайней мере, тех субъектов, которые умеют и имеют возможность собрать достаточное количество налоговых доходов. Однако в многосубъектной Федерации вопросы перераспределения этих ресурсов вызывает в последнее время всё больше вопросов. Причина, думаю, в чрезмерной регламентации этих отношений. Более гибкий подход к развитию бюджетного федерализма сумел бы освободить многие субъекты Российской Федерации от финансовых проблем, которые сегодня как снежный ком нарастают во многих дотационных регионах, имеющих кредиторские задолженности», — выразил своё мнение председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн).

Александр Жирков акцентировал, что проблема бюджетного федерализма чётко выявилась в последние годы, когда бюджеты субъектов самостоятельно уже не могут полностью обслуживать потребности своего населения.

«Сейчас практически абсолютное большинство субъектов Российской Федерации находится в дотационном режиме, и та нагрузка расходных обязательств, которая нарастает в этих субъектах, начинает вызывать недовольство у населения, прежде всего, невозможностью местной власти регулировать эти отношения. Эта проблема затрагивает и те субъекты Федерации, которые могут заработать, однако каналы получения ими доходов и каналы их перераспределения посредством федеральных налогов значительно сбивают личную инициативу этих регионов. Это проблема, которая требует решения на федеральном уровне», — подчеркнул спикер.