Пекин, 22 июня, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР сделало заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи развертыванием военно-морских баз США на территории Филиппин.

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«Военные союзы США являются отражение менталитета холодной войны», — говорится в сообщении Министерства национальной обороны КНР.

Представители оборонного ведомства КНР считают, что подобная политика Соединенных Штатов является разрушительной для регионального мира и стабильности, пишет «Синьхуа»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Вашингтон намерен вернуть свои военные базы на Филиппины. Соответствующий договор с властями страны позволит США как строить собственные новые базы на Филиппинах, так и эксплуатировать уже существующие на пяти военных базах объекты.