Токио, 22 июня, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Группа японских специалистов к 2020 году намерена обеспечить массовое производство искусственной крови, используя при этом индуцированные стволовые клетки, сообщает газета «Никкей».

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Первые качественные образцы искусственной крови были получены в апреле этого года сотрудниками компании Megakaryon, однако работа над ее созданием началась еще в 2008 году усилиями главы корпорации Гэндзиро Мива, а также профессоров Хиромицу Накаути из университета Токио и Кодзи Это из университета Киото.

По словам ученых, производство искусственной крови имеет очень важное значение для медицины, так как население постепенно стареет, из-за чего сокращается число потенциальных доноров. Кроме того, новая технология актуальна для тех регионов мира, где не хватает возможностей для создания станций переливания крови.

Пока в Megakaryon способны производить небольшой объем искусственной крови, который в сотни тысяч раз меньше, чем потребности японских медиков. Однако в настоящее время интерес к исследованиям в области стволовых клеток в стране заметно вырос, а регенеративной медицине отдан приоритет в развитии науки.