Хабаровск, 22 июня, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В Хабаровском крае День памяти и скорби начался раньше, нежели в других регионах России. В дальневосточной столице полицейские, курсанты и ветераны ведомства в ночь на 22 июня поддержали акцию «А завтра была война». На площади Славы были возложены цветы к Вечному огню, а также к мемориалу «Танк». Движение «Бессмертный полк» провело «Минуту памяти». Кроме того, на вечер запланировано проведение Всероссийской акции «Свеча памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: УМВД России по Хабаровскому краю День памяти и скорби в Хабаровском крае

«А завтра была война»

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, полицейские, курсанты, ветераны ведомства и общественность присоединились к акции «А завтра была война», зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Под звуки духового оркестра присутствующие почтили память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо над головой. Офицеры, курсанты, ветераны ведомства, а также представители общественности выложили из свечей слова «Никто не забыт», возложили цветы к Вечному огню. После этого участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, кто приближал Победу в тылу, кто стал жертвой фашистских концлагерей», — рассказали правоохранители.

Возложение цветов к Вечному огню

В Хабаровске на площади Славы почтили Память погибших в Великой Отечественной войне. Горожане, ветераны и руководители края возложили цветы к мемориалу памяти, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Во вступительном слове мэр города Александр Соколов напомнил, что в период войны здесь была сформирована дивизия, располагались руководящие органы воинских соединений, и именно отсюда уходили защищать Сталинград, Москву, Ленинград. В годы войны погибли 48 тысяч хабаровчан.

«Сегодня, в Дни памяти мы ещё и ещё раз переосмысливаем то далёкое прошлое и нужно сделать всё, чтобы помнить об этом и всё, чтобы страшная война никогда не повторилась», — сказал Александр Соколов.

Возложение цветов к мемориалу «Танк»

Память погибших на войне почтили 22 июня в Центральном районе Хабаровска. Здесь к мемориалу «Танк» были возложены цветы. Эту акцию, посвящённую Дню памяти и скорби, совместно проводят совет ветеранов, воинские части и комитет по управлению Центральным районом, сообщает «Открытый город».

«В этом году дата особенная — 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Поэтому, мы постарались привлечь к мероприятию как можно больше участников. Это память поколений, это традиция, которая должна передаваться от поколения к поколению», — рассказала представить районного комитета Елена Шамкина.

В памятном мероприятии приняли участие рота почётного караула, оркестр штаба Восточного военного округа, военнослужащие, ветераны, старшеклассники, а также жители Центрального района.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Танк» и вспомнили своих родственников и сослуживцев, которые не вернулись с войны.