«А завтра была война»: Хабаровский край присоединился к Дню памяти и скорби
Хабаровск, 22 июня, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В Хабаровском крае День памяти и скорби начался раньше, нежели в других регионах России. В дальневосточной столице полицейские, курсанты и ветераны ведомства в ночь на 22 июня поддержали акцию «А завтра была война». На площади Славы были возложены цветы к Вечному огню, а также к мемориалу «Танк». Движение «Бессмертный полк» провело «Минуту памяти». Кроме того, на вечер запланировано проведение Всероссийской акции «Свеча памяти», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«А завтра была война»
Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, полицейские, курсанты, ветераны ведомства и общественность присоединились к акции «А завтра была война», зажгли свечи и возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
«Под звуки духового оркестра присутствующие почтили память тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо над головой. Офицеры, курсанты, ветераны ведомства, а также представители общественности выложили из свечей слова «Никто не забыт», возложили цветы к Вечному огню. После этого участники мероприятия почтили минутой молчания память тех, кто не вернулся с полей сражений, кто приближал Победу в тылу, кто стал жертвой фашистских концлагерей», — рассказали правоохранители.
Возложение цветов к Вечному огню
В Хабаровске на площади Славы почтили Память погибших в Великой Отечественной войне. Горожане, ветераны и руководители края возложили цветы к мемориалу памяти, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Во вступительном слове мэр города Александр Соколов напомнил, что в период войны здесь была сформирована дивизия, располагались руководящие органы воинских соединений, и именно отсюда уходили защищать Сталинград, Москву, Ленинград. В годы войны погибли 48 тысяч хабаровчан.
«Сегодня, в Дни памяти мы ещё и ещё раз переосмысливаем то далёкое прошлое и нужно сделать всё, чтобы помнить об этом и всё, чтобы страшная война никогда не повторилась», — сказал Александр Соколов.
Возложение цветов к мемориалу «Танк»
Память погибших на войне почтили 22 июня в Центральном районе Хабаровска. Здесь к мемориалу «Танк» были возложены цветы. Эту акцию, посвящённую Дню памяти и скорби, совместно проводят совет ветеранов, воинские части и комитет по управлению Центральным районом, сообщает «Открытый город».
«В этом году дата особенная — 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Поэтому, мы постарались привлечь к мероприятию как можно больше участников. Это память поколений, это традиция, которая должна передаваться от поколения к поколению», — рассказала представить районного комитета Елена Шамкина.
В памятном мероприятии приняли участие рота почётного караула, оркестр штаба Восточного военного округа, военнослужащие, ветераны, старшеклассники, а также жители Центрального района.
После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу «Танк» и вспомнили своих родственников и сослуживцев, которые не вернулись с войны.