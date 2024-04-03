Москва, 22 июня, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Глава российской делегации на 59-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях Виктор Мешков заявил, что Москва планирует запустить открытый сервис с данными своих околоземных объектов, пишет газета «Известия».

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На сессии, которая проходила с 8 по 17 июня в Вене, член российской делегации, Виктор Шилин, выступил с презентацией о возможных шагах по формированию единой базы данных. Сервис по космическим объектам — действующим спутникам и космическому мусору, который собирается создать Россия, должен стать аналогом американского каталога NORAD.

В него помимо гражданских спутников и космического мусора попадет информация, которой нет в открытых данных командования космической обороны США USSPACECOM — сервис NORAD закрывает или огрубляет данные по оборонным спутникам союзников — Франции, Германии, Израиля и Японии. Российские спутники в американском каталоге в открытом доступе есть, пишет издание.

Если Москва представит мировому сообществу свой каталог околоземных объектов, в открытом доступе окажутся данные, которые не публикует NORAD (North American Aerospace Defense Command). В американском каталоге собраны данные о более 45 тыс. объектов.

Один из участников заседания в ООН отметил, что инициативу России поддержал Китай, США же намерены сохранить свою монополию и высказались против.