Вашингтон, 22 июня, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Американские законодатели начали обсуждать вопрос о создании структуры, которая будет следить за действиями разведчиков из России. Как обсуждается в Конгрессе, за основу будет взята та модель рабочей группы, которая действовала во времена холодной войны. Такую информацию предоставили источники в разведывательной службе США, сообщает портал BuzzFeed News.

cugetliber.ro Работники ФБР

В состав структуры будут входить работники Госдепартамента, а также представители американского разведывательного сообщества. Помимо слежения за действиями российских разведчиков, орган будет контролировать, соблюдают ли российские дипломаты правила перемещения по американской территории.

Создаваемая структура будет контактировать с ФБР, направляя в неё запросы по изучению заявок, поступающих от дипломатов на поездки по территории США на расстояние более 50 миль от того места, где они работают. Разрешения на перемещения могут и не быть получены, например, если в предшествующие три месяца граждане России нарушали соответствующие правила перемещения.

Это связано с тем, что, как утверждают в разведывательной службе, дипломаты из РФ «зачастую уведомляют Госдепартамент о планах выехать за 50-мильный радиус в пять часов вечера в пятницу».

В результате ФБР не успевает разобраться, есть ли необходимость запретить такую поездку или нет.