Токио, 22 июня, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Третий раунд переговоров о заключении мирного договора между Японией и Российской Федерацией начался 22 июня в Токио. Как передает Life.ru, российскую сторону на переговорах представляет замминистра иностранных дел Игорь Моргулов, Японию — представитель правительства по связям с РФ Тикахито Харада.

caas.ru Остров Итуруп. Россия

Токио надеется, что подписание этого документа позволит решить территориальный спор по «северным территориям», который в течение нескольких десятилетий осложняет дипотношения между двумя странами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «северными территориями» в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную группу Хабомаи. Территориальный спор между двумя государствами о принадлежности островов не разрешен с момента окончания Второй мировой войны.

По мнению российской стороны, южные Курилы входят в состав РФ законно, однако Япония оспаривает этот факт. Спор о принадлежности южных Курил является препятствием для заключения между двумя государствами мирного договора.

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