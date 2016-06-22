Омск, 22 июня, 2016, 07:04 — ИА Регнум. В Омской области составлен график проверки оздоровительных лагерей на предмет безопасности детского отдыха. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в зоне особого внимания — проверка персонала лагерей и инструктаж.

omskrielt.com Cоветский парк. Омск

Главам районов поручено организовать разъяснительную работу с родителями и назначить ответственных за организацию отдыха детей на территории каждого муниципального образования.

Поводом для проверки стала трагедия в Карелии, которая унесла жизни 14 детей.

Вице-председатель правительства Омской области Татьяна Вижевитова сообщила, что регион примет участие в разработке изменений в федеральной нормативной базе, направленной на ужесточение контроля за организацией детского отдыха. По ее словам, уже сейчас на уровне российского правительства рассматривается решение об отмене электронной формы торгов во всем, что касается организации оздоровительной кампании для детей.

Татьяна Вижевитова отметила, что в первую очередь в поле зрения проверяющих попадут учреждения, к которым возникали определенные вопросы контрольно-надзорных органов в период подготовки к оздоровительной кампании. Тщательно планируют проверить персонал лагерей и инструктаж.

«Существует такое понятие, как человеческий фактор. С учетом обстоятельств, которые были выявлены в Карелии, мы планируем в ходе проверок оценить профессионализм педагогических работников, вожатых, в том числе в частных лагерях, условиях договоров с ними, сверить маршруты передвижения организованных групп с несовершеннолетними детьми в их составе. Необходимо провести тщательный инструктаж персонала, чтобы не допустить повторения подобной ситуации. Это касается и Омска, где открылось 460 пришкольных лагерей, и также необходим подробный инструктаж работников, как действовать в тех или иных обстоятельствах, куда звонить, к кому обращаться, чтобы без промедления получить неотложную помощь. Сегодня вся информация о ситуации в летних лагерях стекается в профильные подразделения правительства региона, находится под контролем, мы знаем о каждом негативном случае», — подчеркнула Вижевитова.

Мэру Омска дано поручение проверить все парковые зоны и аттракционы, особенно находящиеся в ведении частных лиц, а также дворовые спортивные и игровые площадки на предмет их безопасности, подытожили в областном правительстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия в Карелии произошла 18 июня. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. В условиях сильного ветра и высоких волн две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись, погибли 14 детей.

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Напомним, о проверке аттракционов в Омске власти заговорили после происшествия в парке «Зеленый остров». Женщина и трое подростков едва не получили серьезные травмы из-за поломки карусели.

Также следователи сообщили о проверке информации о происшествии в МУП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». По словам очевидцев, во время катания посетителей на аттракционе «Хип-хоп» произошла поломка, из конструкции вылетели болты.