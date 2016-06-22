Париж, 22 июня, 2016, 06:59 — ИА Регнум.



prsa.pl Мяч

Четырьмя матчами завершились игры группового турнира в группах C и D.

[[[flag-ua]]] Сборная Украины — [[[flag-pl]]] Сборная Польши 0:1 (0:0)

Сборная Украины — (0:0) Сборная Северной Ирландии — [[[flag-de]]] Сборная Германии 0:1 (0:1)

(0:1) [[[flag-cz]]] Сборная Чехии — [[[flag-tr]]] Сборная Турции 0:2 (0:1)

Сборная Чехии — (0:1) [[[flag-hr]]] Сборная Хорватии — [[[flag-es]]] Сборная Испании 2:1 (1:1)

Сборная Польши, в отличии от сборной Украины, имела в матче вполне спортивный интерес. Ей надо было выигрывать крупнее, чем Германия выиграет у Северной Ирландии. Задача вроде бы упрощалась тем, что украинцы оставили на скамейке запасных четверых игроков стартового состава, но победа оказалась минимальной. Теперь в 1/8 финала поляки сыграют с вполне для них проходимой командой Швейцарии. Правда и сами поляки для швейцарцев вполне проходимы, и их игра 25 июня может завершиться с любым результатом.

Сборная Северной Ирландии имела в матче со сборной Германии мало шансов на удачный результат. Правда некоторые надежды на попадание в плей-офф у них сохранялись, надо было только как можно меньше пропустить от Германии. Игра завершилась со счётом 1:0, но скорее из-за невезения немецкой команды, которая по игре должна была выигрывать крупнее.

Сборная Турции, одержав несколько позже победу в матче со сборной Чехии, вывела в плей-офф и Северную Ирландию, и уже набравших по четыре очка Словакию и Венгрию. Сборная Чехии пополнила ряды бесславно завершивших Евро сборных Украины, Румынии, России.

Серьёзно подтвердила свой высокий потенциал сборная Хорватии. Упустив во втором туре победу над сборной Чехии, сегодня хорваты подловили на некоторой самоуспокоенности испанцев. Испанцы начали игру активно и уже на седьмой минуте открыли счёт. Хорваты не скисли, продолжали бороться, и забили в итоге два гола, по одному в концовках каждого из таймов. Испанцы ещё при равном счёте не забили пенальти. В результате Хорватия заняла в группе первое место и кого-то из относительно слабых соперников. Сборная Испании в наказание за расслабленность в игре с хорватами, сыграет 27 июня со сборной Италии, которая досрочно заняла в своей группе первое место и ждала сравнительно слабого соперника. Им не повезло.

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Сегодня, 22 июня, заканчиваются игры группового этапа в двух оставшихся группах. Сначала в 19:00 сыграют команды Группы F, Исландия против Австрии и Венгрия против Португалии. Затем в 22:00 будут играть команды Группы E, Италия с Ирландией и Швеция с Бельгией. Эти матчи определят состав участников плей-офф. Пока из восьми команд этих двух групп только их лидеры, Италия и Венгрия, гарантировали себе участие в одной восьмой.