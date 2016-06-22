Пекин, 22 июня, 2016, 06:39 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть первые снимки обновленного Ford Mondeo, официальная презентация которого состоится в сентябре на автошоу в Чэнду.

yiche.com Обновленный Ford Mondeo

Китайские дизайнеры доработали экстерьер автомобиля, видоизменив бампера, передние и задние фары, а также решетку радиатора. Однако главные изменения коснулись салона авто. Новый Ford Mondeo будет оснащен широкодиагональным мультифунциональным дисплеем, с помощью которого будет производится управление навигационной и мультимедийными системами.

Обновленный Ford Mondeo лишился традиционного рычага переключения передач, переключение будет осуществляться с помощью слектора, расположенного на руле, пишет «Тайпин цичэ».

Линейка двигателей будет представлена 1,5 и 2-литровыми турбированными моторами, мощность которых составит 181 и 242 л.с. Сборка обновленных Ford Mondeo будет осуществляться на совместном предприятии Changan-Ford в Китае.

Продажи рестайлингового Ford Mondeo в Китае стартуют в октябре 2016 г. Стоимость новинки составит от 179 тыс. до 266 тыс. юаней.