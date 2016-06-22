Владивосток, 22 июня, 2016, 06:34 — ИА Регнум. «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала еще два соглашения об осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток. Очередными резидентами планируют стать ООО «Полимер комплекс» и ООО «Востокпромснасть». Общая сумма инвестиций по представленным проектам — более 42 млн рублей, с созданием 46 рабочих мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

morvesti.ru Cвободный порт Владивосток

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«Каждый резидент ТОР или Свободного порта Владивосток получит всестороннюю поддержку Корпорации. Уже поступило 87 заявок от потенциальных резидентов на сумму более 163 млрд рублей. В перспективе будет создано более 20 тысяч рабочих мест», — отметил генеральный директор Денис Тихонов.

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Один из резидентов СПВ — «Полимер Комплекс» специализируется на производстве упаковки (пластиковой посуды), второй — «Востокпромснасть» занимается изготовлением орудий лова для рыбодобывающей промышленности (рыболовные сети с минимальным количеством отходов). Сырье планируется закупать у отечественных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM , в июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Свободном порте Владивосток». В течение 70 лет на 15 территориях региона будет действовать особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Общий размер страховых взносов для резидентов составляет 7,6%, налог на прибыль не превышает 5%, из которых 0% — в федеральную казну, не более 5% — в региональную. В течение пяти лет налог на прибыль равен 0%.



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