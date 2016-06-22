Минск, 22 июня, 2016, 08:35 — ИА Регнум. «Из ничего получится ничего», — заявил 21 июня корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог Николай Радов, оценивая значение назначенного на 22−23 июня «Всебелорусского народного собрания».

Нико Пиросмани, «Кутёж во время сбора винограда» (1906 г.)

По мнению эксперта, рутинное пропагандистское мероприятие, пафос которого не сходит с телеэкранов, пройдёт по привычному сценарию. «Представители народа» получат подарки, проголосуют, за что им скажут и, в целом, неплохо для себя проведут время, считает Радов.

«Будет много слов, рассказов о прошлых достижениях, нынешних трудных временах и необходимости много работать, чтобы их пережить, необходимости защитить независимость страны (причём без прямого указания от кого), восстановить традицию и культуру, — считает политолог. — Вспомнят о женщине и пенсионерах. Объяснят, почему «некоторые из показателей, определённых на предыдущем собрании» не выполнили. Поедят в буфетах и разъедутся по домам».

Оценивая эффективность расходования средств налогоплательщиков на «всебелорусский курултай» во время кризиса, Радов констатировал сомнительный практический выход. «Для Александра Лукашенко это не более чем рутинная работа», — отметил политолог. По его мнению, руководителю постсоветской республики данное мероприятие большой пользы не принесёт.

«Ему уже нет смысла тешить своё самолюбие таким способом — он и так является хозяином 9,5 млн человек и может потребовать от любого всего, чего ему захочется, — уверен политолог. — Вряд ли курултай нужен Лукашенко для того, чтобы поднять свой статус. Скорее для того, чтобы продемонстрировать через него людям, что дальше будет только хуже».

«После того, как все его положения утвердят, у него появится возможность и дальше винить во всём простых белорусов», — считает Радов.

Как сообщало ИА REGNUM, V «Всебелорусское народное собрание» пройдёт в Минске 22−23 июня. Александр Лукашенко выступит с докладом 23 июня. В ноябре 2015 года он обещал рассказать на собрании о том, почему «в ближайшую пятилетку реформ ждать не следует».