Владивосток, 22 июня, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Приморье присоединилось ко Дню памяти и скорби в масштабном шествии. Вдоль Корабельной набережной Владивостока сегодня, 22 июня, прошли около 2 тысяч жителей края, которые почтили героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото: VL.ru День памяти и скорби во Владивостоке

Около 2 тысяч жителей Приморья — ветераны, студенты, военнослужащие и курсанты, общественники и другие неравнодушные граждане — прошли сегодня вдоль Корабельной набережной до мемориала «Боевая слава ТОФ», где памятное мероприятие продолжил митинг.

Начало митингу положила легендарная речь Юрия Левитана, который первым объявил о начале Великой Отечественной войны. Спустя несколько лет именно ему было доверено объявить о взятии Берлина и Победе.

«Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооружённые ряды атаковали границы Советского союза. Началась Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое — враг будет разбит!», — вещали трансляторы.

Вице-губернатор Приморского края Александр Ролик отметил, что Великая Отечественная война стала символом мужества и стойкости наших соотечественников, а также напомнил, что дальневосточники тоже внесли свой вклад в Победу.

«Из 200 тысяч приморских солдат треть не вернулась с мест сражений. Более 500 солдат стали героями Советского союза. Мы склоняем головы перед павшими и выражаем признательность нашим ветеранам за работу по патриотическому воспитанию молодёжи», — сказал заместитель главы региона.

Участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню, а затем почтили память погибших героев минутой молчания.