Вашингтон, 22 июня, 2016, 06:01 — ИА Регнум. ФБР подозревает, что российские хакеры могут быть причастны ко взлому информационных систем Clinton Foundation (Фонду Билла, Хиллари и Челси Клинтон), сообщает агентство Bloomberg.

Хакер

По информации источников агентства, проникновение в компьютеры фонда было обнаружено следователями на прошлой неделе. Помимо сетей самого фонда атаке подверглись также сети Демократической партии США и предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

В то же время, в пресс-службе фонда агентству отказались давать какие-либо комментарии в связи с инцидентом.

Напомним, ранее газета Washington Post опубликовала информацию о кибератаке на базы данных национального комитета Демократической партии США. Кроме этого было похищено аналитическое досье претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. По заявлениям источников, ко взлому могли быть причастны хакеры, «работающие на правительство России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он полностью исключает причастность российского правительства и правительственных органов к данной кибератаке.