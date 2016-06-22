Москва, 22 июня, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Правительство активизирует работу над коммуникационным проектом Made in Russia («Сделано в России»), целью которого является продвижение российской продукции, бизнеса и культуры как внутри страны, так и за рубежом, пишет 22 июня газета «Известия».

safealpini.ru Знак качества

«Ведётся работа над комплексным межведомственным проектом «Сделано в России», в рамках которого предполагается создать систему управления эффектом страны происхождения для российских товаров на внутреннем и внешних рынках», — сообщили изданию в Минпромторге, который выступает одним из разработчиков концепции.

В рамках проекта рассматривается возможность использования на товарах российского производства единого знака «Сделано в России». Предполагается, что эмблема бренда будет выполнена в виде смеси штрих-кода и бересты.

Ещё один обсуждаемый вариант — развитие практики создания и скоординированного продвижения сильных региональных продовольственных и непродовольственных товаров, а также развитие института наименования мест происхождения товара. В качестве одного показательных примеров такового называется, в частности, «Вятский квас».

Кроме этого, в правительстве думают над использованием возможностей региональных, выставочных и отраслевых знаков качества, а также рассматривают иные проекты поддержки местных производителей в регионах России.

В перспективе предполагается создание общего каталога, который будет содержать информацию о национальных коммерческих и культурных брендах, экспортёрах и продукции. Концепцию управления проектом представят общественности в декабре этого года.