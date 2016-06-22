Санья, Китай, 22 июня, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Представитель Китайского национального космического агенства сообщил журналистам о готовящемся запуске новейшей китайской ракеты Long March-7, запуск которой состоится в промежутке между 25 и 29 июня.

Long March-7

Как отметили в агенстве, запуск состоится с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. В настоящий момент ведутся последние приготовления к предстоящему запуску. Ракета Long March-7 уже установлена вертикально на пусковой установке, инженеры делают последние проверки систем ракеты-носителя, пишет «Сина синьвэнь».

Ракета в разобранном состоянии была доставлена на остров 14 мая. Транспортировка компонентов ракеты морем заняла из материковой части КНР заняла около 7 дней

Строительство космодрома Вэньчан на о. Хайнань началось в 2009 г. Госкомиссия приняла объект в 2014 г. Последние 2 года инженеры космодрома тестировали две стартовые площадки. Как сообщают китайские СМИ, космодром Вэньчан является единственным китайским космодромом, на котором возможен запуск ракет нового поколения Long March-7.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле стало известно, что в ближайшие 5 лет Китай осуществит запуск 150 ракет семейства Long March. С соответствующим заявлением выступил исполнительный директор Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий Чэнь Сяочуань.