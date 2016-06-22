Владивосток, 22 июня, 2016, 05:16 — ИА Регнум. Первые квартиры по программе «Жилье для российской семьи» сдадут в Уссурийском микрорайоне «Радужный» 2 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Приморья.

primgazeta.ru Строительство микрорайона «Радужный»

В микрорайоне «Радужный» сдадут более 10 тысяч квадратных метров, это 8 малоэтажных домов для 120 семей.

«Радужный» стал первым участником федеральной программы в Приморье. Доступное жилье также строится во Владивостоке в районе «Снеговой Пади» и вскоре приступят к возведению в районе «Зеленого угла».

«103 семей — участники программы из нескольких районов края: Владивостока, Уссурийска, Находки, а также Кавалеровского, Михайловского, Хорольского, Пограничного, Чугуевского, Ольгинского районов и других муниципалитетов», — пояснили в краевой администрации.

Участники программы «Жилье для российской семьи» могут покупать квартиру по цене в 35 тысяч рублей за квадратный метр.