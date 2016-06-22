Якутск, 22 июня, 2016, 05:31 — ИА Регнум. В якутском селе Юрюнг-Хая запрет продажи алкогольной продукции был введен решением депутатов сельского поселения, а не региональными парламентариями. Прокуратура сочла такой «сухой закон» нелегитимным и отменила его, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Якутская нарта. «Народы России» 1877г

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Как пояснили в прокуратуре, согласно ст. 16 ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» право установления дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, предоставлено органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

Следовательно, депутаты сельского поселения прав принять такое решение не имели, а могли только инициировать введение запрета региональными парламентариями. Прокурор опротестовал нелегитимный законодательный акт, антиалкогольный запрет в Юрюнг-Хая отменён решением представителя надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии уже около 15% сёл ввели полный запрет продаже алкоголя. Инициированные депутатами и жителями сёл «сухие законы» принимались депутатами Госсобрания Якутии, и только потом начинали действовать на территории населённых пунктов.