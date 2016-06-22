* запрещённая в России организация

Абуджа, 22 июня, 2016, 05:04 — ИА Регнум. Многонациональные силы проводят военную операцию против исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе Нигерии и Нигера, передаёт агентство Reuters.

Allafrica.com Армия Нигерии

Как сообщил агентству бригадный генерал армии Нигера Абду Сидику Исса, операция, в которой принимают участие военнослужащие армий Нигера, Нигерии и Чада, была начата секретно ещё почти неделю назад.

«Операция имеет своей целью занять все зоны, которые в настоящее время оккупированы боевиками», — отметил генерал.

Как сообщало ИА REGNUM, нигерийская группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступающая против западной модели образования и за введение шариата в Нигерии, ведёт террористическую деятельность на территории страны с 2009 года.

В марте 2015 года нигерийские боевики присягнули на верность действующей на территории Ирака и Сирии террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

* — «Боко Харам» — организация, деятельность которой запрещена в РФ