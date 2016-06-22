Пекин, 22 июня, 2016, 04:47 — ИА Регнум. Европейский авиаконцерн Airbus опубликовал заявление, согласно которому в период с 25 июня по 2 июля в Китае состоится первый демонстрационный тур авиалайнера Airbus A350XWB. Новейший лайнер совершит перелеты между Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу, Хайкоу и Чэнду.

Борт Airbus A350XWB

Как сообщили в руководстве Airbus, демонстрация Airbus A350XWB пройдет при поддержке китайских авиакомпаний China Eastern Airlines и Air China, которые совокупно заказали 30 новейших авиалайнеров, пишет «Наньцзао жибао».

В заявлении Airbus отмечено, что китайская авиационная промышленность внесла важный вклад в разработку и изготовление A350XWB. Китай по-прежнему остается одним из наиболее быстрорастущих рынков воздушного транспорта.

Около 5% узлов и агрегатов Airbus A350XWB производятся на предприятиях Airbus в Китае. Европейский авиаконцерн подчеркнул, что A350XWB является главным символом сотрудничества Airbus и китайской авиационной промышленности.

На сегодняшний день Airbus получили около 800 заказов на A350XWB от 42 международных авиаперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте стало известно о расширении производственной линии на предприятии Airbus в Тяньцзине. Стороны договорились о начале производства широкофюзеляжных Airbus A330 в Китае.