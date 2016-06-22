Владивосток, 22 июня, 2016, 04:39 — ИА Регнум. Иностранное судно «Белив» арестовано во Владивостоке из-за задолженности по заработной плате перед моряками. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

morvesti.ru Арестованное судно

«Вопреки нормам Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве судовладелец на протяжении пяти месяцев (с сентября 2015 года) не выплачивал им заработную плату, общая сумма превысила 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в марте 2016 года экипаж судна обратился в Приморскую транспортную прокуратуру. В ходе проверки было установлено, что моряки работали на корабле по контрактам, заключённым с иностранной компанией «Нью Марин Технолоджис».

Транспортным прокурором направлен иск в суд о взыскании с работодателя имеющейся задолженности и заявление о применении обеспечительных мер в виде ареста судна. Фрунзенским районным судом Владивостока было принято решение об аресте судна «Белив», зашедшего в порт 20 июня.