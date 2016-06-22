Пекин, 22 июня, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Главное таможенное управление КНР опубликовало статистику, согласно которой Россия по-прежнему остается главным поставщиком нефти в Китай. За прошедший месяц РФ экспортировала в Китай рекордные 5,24 млн тонн нефти.

eastrussia.ru Нефтепровод «Сила сибири»

В докладе отмечается, что снижение мировых цен на углеводороды, а также сохранение высокого спроса на нефть в КНР привели к общему увеличению объема поставок сырья в Китай. Так, в среднем Россия поставляла около 1,24 млн баррелей нефти в сутки, что на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2014 г., пишет «Чжунго жибао».

Авторы доклада отмечают, что на фоне увеличения объема экспорта российской нефти, на 33,6% вырос объем поставок углеводородов из Саудовской Аравии. Саудиты экспортировали в КНР в среднем около 961 тыс. баррелей нефти в сутки.

Иран занял 3 место по объему экспортируемой нефти в Китай с показателем в 619,3 млн баррелей в сутки, продемонстрировав рост на 19,5%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле 2016 г. экспорт российской нефти в Китай вырос на 52,4% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В апреле российские компании поставили в Китай рекордные 4,81 млн тонн сырой нефти.