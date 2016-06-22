Пхеньян, 22 июня, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Южнокорейские военные зафиксировали второй за день запуск баллистической ракеты Северной Кореей, сообщает агентство «Рёнхап».

rybinsk-once.ru Запуск корейской баллистической ракеты

По информации комитета начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, предположительно, ракета средней дальности «Мусудан» была запущена в 8:05 по местному времени (2:05 мск). По предварительным данным, дополнительный запуск ракеты также оказался неудачным.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 22 июня Сеул и Вашингтон сообщили о запуске баллистической ракеты среднего радиуса действия с площадки в окрестностях портового города Вонсан на северо-восточном побережье КНДР. По информации источников в Пентагоне, испытание прошло неуспешно, ракета взорвалась в воздухе над Японским морем.

Власти Японии назвали очередные ракетные испытания в Северной Корее нарушением резолюций Совета безопасности ООН и заявили о намерении выразить свой протест, сообщило агентство Kyodo.

Новые испытания ракет класса «Мусудан» стали уже как минимум пятыми, проведёнными КНДР с начала апреля. Все предыдущие запуски также закончились неудачей.