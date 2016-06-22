Пекин, 22 июня, 2016, 04:03 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд г. Яньтай вынес официальный приговор жителю провинции Шаньдун Сяо Юйфу, обвиняемому в поджоге автобуса, приведшему к гибели нескольких человек. Подсудимый признан полностью виновным, судья приговорил мужчину к высшей мере наказания без права на замену смертной казни на пожизненное заключение.

total.kz Смертный приговор

Как установило следствие, в августе 2014 г. Сяо Юйфу пронес в автобус емкость с горючим веществом, после чего разлил его в салоне автобуса и поджег. В результате вспыхнувшего пожара погибли 3 граждан, еще 6 человек были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести, пишет «Сина синьвэнь».

В ходе слушания подсудимый отказался признавать свою вину. По словам преступника, его действия являлись ответом обществу за все неудачи, которые настигли его. Сяо Юйфу не согласен с приговором, защита намерена его обжаловать в суде высшей инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 июня Народный суд Шанхая признал 68-летнего мужчину виновным в массовом убийстве и приговорил к высшей мере наказания.