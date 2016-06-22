Париж, 22 июня, 2016, 03:50 — ИА Регнум. Французские власти во второй раз выдворили из страны председателя Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официального представителя министерства Пьера-Анри Бранде.

novorossia-news.com Александр Шпрыгин — . председатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ).

По его словам, самолёт, на борту которого находится российский гражданин вылетел из парижского аэропорта «Шарль-де-Голль» в Москву после полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ВОБ Александр Шпрыгин оказался в числе 20 выдворенных российских болельщиков, которые, по мнению французских правоохранителей, принимали участие в массовых беспорядках в Марселе до и во время матча между сборными России и Англии.

После этого Шпрыгин вновь отправился во Францию, чтобы попасть на матч Россия — Уэльс, который проходил в Тулузе. На стадионе он был задержан сотрудниками французской полиции.

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