Якутск, 22 июня, 2016, 03:58 — ИА Регнум. Приглашение партийных деятелей к переговорам и торгам или возможность главам регионов взять как можно больше территориально своих мандатов могут быть причинами намерения «Единой России» отказаться от выдвижения своих кандидатов в ряде одномандатных округов на выборах в Госдуму. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Виталий Обедин. Между тем, он сомневается в том, насколько эти рассуждения о сливе округов соответствуют действительности

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«Во-первых, это может быть элементарный информационный вброс, чтобы подогреть интерес к съезду, а то пиар-эффект праймериз исчерпан, — отмечает Виталий Обедин. — Во-вторых, это может быть и приглашение отдельных партийных деятелей к переговорам и торгам. Наконец, это может быть уступка главам регионов, которые хотят провести как можно больше «своих» (территориально) мандатов, независимо от партийной принадлежности».

В последнем случае, такими действиями фактически разрешат собрать свой процент голосов политикам, которые пусть не из «ЕР», но в ярых оппозиционерах не числятся, пояснил эксперт. По его мнению Якутия, к примеру, вполне может получить три мандата в Госдуме, если правильно разыграет карты.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» рассматривает возможность отказа от выдвижения кандидатов в ряде одномандатных округов, передает ТАСС со ссылкой на источник в партии. Официально в партии данную информацию не комментируют и предлагают дождаться съезда, который состоится 26−27 июня.