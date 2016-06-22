Москва, 22 июня, 2016, 03:30 — ИА Регнум. ДТП с участием автомобиля Bentley и мотоцикла произошло в ночь на 22 июня на Ленинградском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил ТАСС, что за рулём мотоцикла находился подросток. Пострадавший был госпитализирован.

Как передаёт Life со ссылкой на очевидца произошедшего, Bentley двигался на большой скорости, в результате столкновения мотоциклист перелетел через машину и упал на газон.

Отмечается, что столкновение произошло на глазах у проезжавших мимо врачей, благодаря чему медики сумели быстро оказать помощь пострадавшему.