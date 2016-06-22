Москва, 22 июня, 2016, 03:14 — ИА Регнум. Суд наложил арест на имущество мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, сообщает «Интерфакс» с ссылкой на информированный источник.

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Уточняется, что речь идёт о двух крупных объектах. По словам источника, арест наложен «в качестве обеспечительной меры в рамках расследуемого уголовного дела».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Владивостока Игорь Пушкарёв и директор МУПВ «Дороги Владивостока» Андрей Лушников обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Сам мэр причастность к инкриминируемым преступлениям отрицает.

Басманный суд Москвы до 31 июля санкционировал арест Пушкарёва, отказав в залоге в 10 млн рублей и в домашнем аресте в московской квартире. При этом Пушкарёв до сих пор является главой Владивостока, а вот его членство в «Единой России» уже приостановлено.

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