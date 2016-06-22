Владивосток, 22 июня, 2016, 03:14 — ИА Регнум. В Приморье родовая кочевая община Красноармейского района «Удэге» не может полноценно осуществлять свою хозяйственную деятельность. На протяжении длительного времени чиновники не исполняют решение суда и не передают коренному малочисленному народу землю. Бездействуют и судебные приставы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

oopt.info Лес

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Общественной организации малочисленных народностей, родовой кочевой общине Красноармейского района Приморья «Удэге» долгое время в переоформлении договора безвозмездного пользования лесного земельного участка отказывал региональный департамент лесного хозяйства. Указанные земли, на них располагается национальный парк «Удэгейская легенда», необходимы для осуществления текущей хозяйственной деятельности.

Представители кочевой общины обратились в Арбитражный суд Приморского края. Там и было установлено, что чиновники с 2009 года не предпринимают должных мер по оформлению земельных участков и не вносят изменения в лесохозяйственный регламент.

Тем не менее, чиновников всё-таки обязали перезаключить договор безвозмездного пользования. Своевременно решение суда исполнено не было, поэтому удэгейцы обратились уже в УФССП по Приморскому краю, однако и здесь ситуация не обрела логического завершения.

«По факту мы имеем ситуацию, когда вступившее в законную силу решение суда системно не исполняется региональными чиновниками. При этом судебные приставы, которые должны обеспечивать оперативное исполнение судебных решений, тоже не предпринимают активных усилий. Будем добиваться защиты интересов коренных малочисленных народностей и повышения эффективности работы чиновников», — прокомментировал представитель приморского штаба ОНФ Юрий Логинов.

На данный момент соответствующие обращения направлены в прокуратуру Приморского края и главному судебному приставу края.

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