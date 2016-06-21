Пхеньян, 22 июня, 2016, 02:55 — ИА Регнум. Запуск баллистической ракеты, произведённый 22 июня Северной Кореей, оказался неудачным, ракета взорвалась в воздухе над Японским морем. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

extremallife.ru Неудачный запуск ракеты

О неудачно проведённых испытаниях в КНДР заявили также в комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи, передаёт агентство «Рёнхап».

Власти Японии намерены заявить протест в связи с очередными ракетными испытаниями в КНДР, сообщает Kyodo. В Токио отмечают, что запуск ракеты стал нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Напомним, ранее южнокорейские СМИ сообщили о проведённом КНДР рано утром испытании баллистической ракеты средней дальности «Мусудан». Ракета была выпущена с площадки в окрестностях портового города Вонсан на северо-восточном побережье страны.

Как передавало ИА REGNUM, 31 мая южнокорейские источники уже сообщали о неудачном запуске ракеты «Мусудан» с восточного побережья КНДР. Три предыдущих испытания данной ракеты, осуществлённые Пхеньяном в апреле, также прошли неуспешно.