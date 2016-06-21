Москва, 22 июня, 2016, 02:48 — ИА Регнум. Пропрезидентская абхазская политическая партия «Апсны» и ИА REGNUM подписали 21 июня в Сухуме Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. От имени партии меморандум подписал её сопредседатель, секретарь Совета безопасности Абхазии, герой Абхазии Мухамед Килба. От имени агентства — его главный редактор Модест Колеров.

Флаг Абхазии

При подписании меморандума присутствовал вице-президент Абхазии Виталий Габния.

Согласно документу, его цели: содействие в получении, обработке, хранении и публикации информационно-аналитических материалов; предоставление аналитической и статистической информации по различным направлениям общественно-политической и экономической сфер; организация и совместное участие в научно-практических конференциях, форумах, семинарах по вопросам информационного взаимодействия; взаимодействие с общественными организациями и экспертным сообществом. Специально оговорено, что подписанный документ не влечет за собой возникновения финансовых обязательств ни одной из сторон.

Меморандум заключён сроком на два года с возможностью его автоматического продления и вступил в силу с момента его подписания.

В ближайшее время в Абхазии возобновит свою работу корреспондентский пункт ИА REGNUM, впервые открытый здесь ещё в 2003 году.