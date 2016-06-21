Москва, 22 июня, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Развязанная в настоящее время кампания против участия сборной России на Олимпиаде в Бразилии имеет гораздо более далеко идущие последствия, чем представляется сегодня.

omiliya.org Атомный взрыв

Это двухходовая провокация против России. Сначала сборную России не допускают на Олимпиаду, а потом там происходит серьезный теракт или серия терактов, с огромными массовыми жертвами, в которых западные СМИ обвиняют руководство России, таким образом «якобы» отомстившее МОК, Бразилии, Западу, мировому олимпийскому движению, всему прогрессивному человечеству — этот ряд можно продолжать до бесконечности — за недопущение российской сборной на этот спортивный форум.

Логику этого сценария описывает аналитический центр OSTKRAFT.