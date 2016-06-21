Москва, 22 июня, 2016, 02:26 — ИА Регнум. Количество населённых пунктов Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 158. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Саперы Международного противоминного центра ВС России в Пальмире

«В течение суток заключено соглашение о примирении с представителями администрации одного населенного пункта в провинции Хомс», — говорится в опубликованном документе.

Коме этого, были продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Хомс и Хама. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, на данный момент осталось без изменений — 61.

Также сообщается, что в минувшие сутки было продолжено оказание гуманитарной помощи жителям сирийских населённых пунктов. Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осажденный «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор был десантирован гуманитарный груз ООН — продовольственные наборы и крупы, общей массой 18 тонн.

Малообеспеченным семьям, проживающим в населённом пункте Массьяде провинции Алеппо, и в лагерь для внутренне перемещённых лиц в городе Дамаске доставлено 3 тонны гуманитарных грузов, основу которых составили продовольственные наборы и сладости для детей.