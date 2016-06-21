Москва, 22 июня, 2016, 02:16 — ИА Регнум. Июнь 2016 года может стать переломным месяцем в российско-белорусских отношениях. Посетивший 7−8 июня 2016 года Минск для участия в Третьем форуме регионов России и Белоруссии президент России Владимир Путин отказался рассматривать проблему газового долга республики на уровне президентов, отметив, что она должна решаться на уровне глав хозяйствующих субъектов и министров двух стран.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские представления о стабильности

Прозападные и государственные СМИ Белоруссии восприняли этот жест российского руководства как победу официального Минска. Однако последовавшая затем реакция российской стороны говорит об обратном.

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