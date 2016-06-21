Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2016, 02:15 — ИА Регнум. На севере Камчатки пожарным удалось отстоять село Аянка в борьбе с тундровым пожаром, который слишком близко подобрался к территории населенного пункта. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM зампред регионального правительства Сергей Хабаров, пожар 21 июня спровоцировала гроза — из-за ударов молний возникло порядка десяти очагов возгорания.

Пламя

По словам собеседника агентства, ближайший очаг находился примерно в двух километрах от села Аянка. «В результате, благодаря оперативности и продуманности действий всех участников тушения, пожар прошел в стороне от села, угрозы для населенного пункта нет. При ликвидации пожара никто не пострадал», — сказал Сергей Хабаров, отметив, что добровольцы создали на пути горения минерализованную полосу протяженностью около 3 километров и шириной 20 метров, и ликвидировали огонь, который угрожал Аянке.

Подобная ситуация наблюдалась в этом районе в 2010 году. Тогда малоснежная зима, засушливые весна и лето привели к тому, что сухая тундра вспыхивала от малейшей искры. В этот раз при сильном ветре огонь тоже начал быстро распространятся, угрожая населенному пункту. Глава муниципалитета незамедлительно начал сбор добровольцев. Всего, включая профессиональных огнеборцев, добровольных пожарных и остальных сельчан, на тушении пожара собралось более ста человек.

В настоящее время огонь распространяется на север, к границам Чукотского автономного округа, и в южном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая лесной пожар угрожал селу Тигиль на севере Камчатки. Тогда огонь удалось остановить в 3−5 км от населенного пункта.

В этом году, из-за малого количества снега зимой и ранней весны, в районах Камчатки установился повышенный класс пожарной опасности.