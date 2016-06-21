Минобороны РФ: режим перемирия в Сирии за сутки нарушен пять раз
Москва, 22 июня, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действия соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
За сутки российской стороной зафиксировано пять нарушений перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов позиции сирийских вооруженных сил в районах населенных пунктов Эль-Каса, Дума, Арбил, Хараста-эль-Басаль и Хутейта-эль-Джараш», — говорится в опубликованном документе.
Также сообщается, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают попытки срыва режима прекращения боевых действий.
«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли населённый пункт Хандрат, кварталы Шейх Максуд, Эль-Халидия и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. Обстрелам террористов подверглись также населённый пункт Фуаа в провинции Идлиб, Ард-эль-Вата в провинции Латакия, населённые пункты Хауш-Харабу, Блелие, Мардж-Султан и позиции сирийских вооружённых сил в районе посёлка Мазараат — Каукааб в провинции Дамаск», — говорится в сообщении.
Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.