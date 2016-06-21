Москва, 22 июня, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действия соблюдается в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

syria.mil.ru Информационный Бюллетень Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики (21 июня 2016 г.)

За сутки российской стороной зафиксировано пять нарушений перемирия на территории провинции Дамаск. «Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов позиции сирийских вооруженных сил в районах населенных пунктов Эль-Каса, Дума, Арбил, Хараста-эль-Басаль и Хутейта-эль-Джараш», — говорится в опубликованном документе.

Также сообщается, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) продолжают попытки срыва режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО и миномётов обстреляли населённый пункт Хандрат, кварталы Шейх Максуд, Эль-Халидия и аэропорт Эн-Найраб в городе Алеппо. Обстрелам террористов подверглись также населённый пункт Фуаа в провинции Идлиб, Ард-эль-Вата в провинции Латакия, населённые пункты Хауш-Харабу, Блелие, Мардж-Султан и позиции сирийских вооружённых сил в районе посёлка Мазараат — Каукааб в провинции Дамаск», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.