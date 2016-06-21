Москва, 22 июня, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Московские власти начали оформлять компенсации семьям детей, погибших и пострадавших в результате трагедии в Карелии, сообщили в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Имена детей, погибших в Карелии

Компенсации в размере 1 млн рублей будут выплачены родителям погибшего или признанного погибшим ребёнка. Родители пострадавших детей получат по 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Карелии произошло 18 июня. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись в результате погибли 14 детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по статье 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц». Лагерь «Парк-отель «Сямозеро» закрыт.