Пхеньян, 22 июня, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Военные Северной Кореи провели очередное испытание баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

bykvu.com , Речь идёт о ракете среднего радиуса действия «Мусудан»

Как уточняется, запуск был произведён с площадки на восточном побережье КНДР. Предположительно, речь идёт о ракете среднего радиуса действия «Мусудан». Источники агентства пока не смогли уточнить, было ли испытание успешным.

По информации Agence France-Presse, данные о проведённом запуске также подтвердили военные США.

Как передавало ИА REGNUM, 31 мая южнокорейские источники сообщали о неудачном запуске ракеты «Мусудар» с позиции неподалёку от портового города Вонсан на северо-востоке КНДР. три предыдущих запуска данной ракеты, осуществлённые Пхеньяном в апреле, также окончились неудачей.