Бухарест, 22 июня, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Румыния ждет от союзников по НАТО отношения к странам Восточной Европы, «как к равным», и выступает за равномерное укрепление восточного фланга альянса. Об этом заявил на пресс-конференции в Бухаресте по итогам переговоров с президентом Германии Йоахимом Гауком глава румынского государства Клаус Йоханнис, передает корреспондент ИА REGNUM.

hostmypics.com Критика встретила недоумение

«Мы считаем необходимым безусловное применение двух принципов НАТО: «28 за 28» и «защита на 360 градусов», то есть придание значения всему спектру возможных угроз», — добавил он. Говоря о приближающемся саммите НАТО в Варшаве, румынский лидер сказал, что на нем «необходимо передать сильный месседж солидарности, единства и сплоченности в нынешнем международном контексте».

Журналисты попросили Йоханниса прокомментировать заявление министра иностранных дел Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, призвавшего прекратить «громкое бряцание оружием» и «военные выкрики» со стороны стран Восточной Европы относительно восточной границы альянса.

«Я не буду комментировать слова министра иностранных дел Штайнмайера, он сам прояснит свою позицию, а германские дипломаты обязательно продолжат разъяснительную работу. Однако очевидно, что на варшавском саммите НАТО будет необходимо принять некоторые решения, которые с одной стороны должны быть очень ясными, а с другой стороны эти решения определят будущее НАТО», — уклонился от ответа Йоханнис.

По его словам, на встрече также обсуждалась тема Молдавии. «Сохранение стабильности и европейского курса Молдовы на основе последовательных реформ является нашим приоритетом, и считаем, что эта цель должна быть общей целью Евросоюза», — добавил президент Румынии.

Йоахим Гаук в свою очередь заметил, что «иногда, когда речь идет о Восточной Европе, германская дипломатия рассматривается с критических позиций, поскольку она пытается открыть или оставить открытой дверь для диалога с Россией». «Это не пораженчество и не бегство, мы не собираемся бежать от нашей ответственности. Мы все знаем, откуда исходят вызовы. Именно поэтому я твердо верю, что вместе с нашими партнерами и нашими соседями из Восточной Европы, Центральной и Юго-Восточной Европы мы найдем совместное решение по завершению Саммита», — сказал германский президент.

Позже он еще раз подчеркнул, что Германия «не отрицает очевидного». «В последние недели и в последние месяцы мы продемонстрировали, что безопасность партнеров на востоке Европы очень важна для нас. […] Никто ни на юге, ни на востоке не должен сомневаться в возможностях и функциональности НАТО. Может быть, время от времени существуют различные высказывания с одной или другой стороны, но мы все знаем, зачем у нас есть НАТО, почему мы действуем и должны действовать быстро, когда нужно защищаться. Поверьте, мы, немцы, не поставим это под сомнение», — подвел итог Гаук.