Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Сотрудниками управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 21 июня задержана депутат городского заксобрания от партии «Единой России» Светлана Нестерова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката депутата Андрея Макаркина.

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По его словам, утром у Нестеровой был проведён обыск, после чего её задержали, парламентарию планируют предъявить обвинение в организации мошеннических действий по двум эпизодам.

«Сейчас ее повезли для освидетельствования в Александровскую больницу, после чего предполагается водворение в изолятор. У депутата есть справки о заболеваниях, препятствующих помещению в изолятор, но органы хотят удостовериться в подлинности этих справок», — добавил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года по делу о мошенничестве были арестованы две помощницы Светланы Нестеровой — Вера Шишкина и Татьяна Китова. Сотрудники петербургского управления ФСБ провели более 15 обысков в квартирах, которые были зарегистрированы на помощниц депутата либо на их ближайших родственников. Как только об этом стало известно, сама Нестерова срочно легла в больницу.

Шишкина и Китова были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, однако в качестве наказания получили только условные сроки.