Бордо, Франция, 22 июня, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Сборная Турции одержала победу над командой Чехии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2016. Матч, сностоявшийся на стадионе «Матмю Атлантик» в Бордо, окончился со счётом 2:0.

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Голы в ворота чехов забили Бурак Йылмаз (на 10-й минуте) и Озан Туфан (на 65-й минуте).

По итогам встречи команда Чехии осталась на последнем месте в группе D и покидает чемпионат. Турция разместилась на третьем месте и имеет шанс на выход в плей-офф, если попадёт в числе четырёх лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Напомним, в параллельном матче группы D Хорватия одержала победу над Испанией со счётом 2:1. Команды заняли первое и второе места в группе соответственно.