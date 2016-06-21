Бордо, Франция, 22 июня, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Сборная Хорватии одержала победу над командой Испании в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2016. Встреча, проходившая 22 июня во французском Бордо, завершилась со счётом 2:1 в пользу хорватов.

Игра

Счёт во встрече на 7-й минуте открыл испанский нападающий Альваро Мората. На 45-й минуте хорват Никола Калинич сравнял счёт, а на 87-й — Иван Перишич забил победный гол в ворота испанцев.

Таким образом, сборная Хорватии, набрав 7 очков, выходит в плей-офф чемпионата с первого места в группе D, а команда Испании с 6 очками — со второго.

Третье место в группе досталось Турции, на счету которой 3 очка. Она также сможет продолжить участие в турнире, если попадёт в числе четырёх лучших команд, занявших третьи места.